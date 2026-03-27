Военэксперт ответил, почему ВСУ усилили атаки по непредсказуемым регионам Военэксперт Матвийчук: ВСУ поставлена задача атаковать ранее не тронутые регионы

Вооруженным силам Украины поставили задачу атаковать ранее не подвергавшиеся нападению территории России, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, такие удары сопряжены с пропагандой боевых возможностей украинских войск.

Последнюю неделю начались прилеты беспилотных летательных аппаратов Украины по регионам, которые раньше никогда не подвергались атакам или только в редких случаях. Полагаю, поставлена задача максимально усилить воздействие по территории Российской Федерации с точки зрения пропаганды возможностей ВСУ, якобы они могут достать любую точку России, — сказал Матвийчук.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что в ночь на пятницу, 27 марта, дроны украинской армии атаковали российскую территорию. По данным ведомства, дежурные силы противовоздушной обороны успешно уничтожили и перехватили 85 БПЛА самолетного типа.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов ранее сообщил о попытке атаки украинских дронов на промышленную зону Череповца. По его словам, силы ПВО успешно отразили нападение, а на месте падения обломков работают экстренные службы.