27 марта 2026 в 13:14

Военэксперт ответил, почему ВСУ усилили атаки по непредсказуемым регионам

Военэксперт Матвийчук: ВСУ поставлена задача атаковать ранее не тронутые регионы

ВСУ в зоне СВО ВСУ в зоне СВО Фото: Социальные сети
Вооруженным силам Украины поставили задачу атаковать ранее не подвергавшиеся нападению территории России, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, такие удары сопряжены с пропагандой боевых возможностей украинских войск.

Последнюю неделю начались прилеты беспилотных летательных аппаратов Украины по регионам, которые раньше никогда не подвергались атакам или только в редких случаях. Полагаю, поставлена задача максимально усилить воздействие по территории Российской Федерации с точки зрения пропаганды возможностей ВСУ, якобы они могут достать любую точку России, — сказал Матвийчук.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что в ночь на пятницу, 27 марта, дроны украинской армии атаковали российскую территорию. По данным ведомства, дежурные силы противовоздушной обороны успешно уничтожили и перехватили 85 БПЛА самолетного типа.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов ранее сообщил о попытке атаки украинских дронов на промышленную зону Череповца. По его словам, силы ПВО успешно отразили нападение, а на месте падения обломков работают экстренные службы.

ВСУ
БПЛА
Россия
Украина
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

