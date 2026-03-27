Рой из почти 100 дронов атаковал Россию посреди ночи

Рой из почти 100 дронов атаковал Россию посреди ночи Силы ПВО сбили 85 дронов над Россией за ночь

Вооруженные силы Украины устроили налет беспилотных летательных аппаратов на регионы России в ночь на пятницу, 27 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 85 БПЛА самолетного типа.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 26 марта до 07:00 мск 27 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Ленинградскую область. Как уточнил губернатор Александр Дрозденко, всего над регионом уничтожено 36 дронов. Он также объявил об отбое воздушной опасности.

Вместе с этим украинские дроны предприняли попытку атаки на промышленную зону Череповца. По словам губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, силы противовоздушной обороны отразили удар. На места падения обломков прибыли экстренные службы.