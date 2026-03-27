Рой из почти 100 дронов атаковал Россию посреди ночи

Вооруженные силы Украины устроили налет беспилотных летательных аппаратов на регионы России в ночь на пятницу, 27 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 85 БПЛА самолетного типа.
Ранее силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Ленинградскую область. Как уточнил губернатор Александр Дрозденко, всего над регионом уничтожено 36 дронов. Он также объявил об отбое воздушной опасности.
Вместе с этим украинские дроны предприняли попытку атаки на промышленную зону Череповца. По словам губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, силы противовоздушной обороны отразили удар. На места падения обломков прибыли экстренные службы.