Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 07:29

Рой из почти 100 дронов атаковал Россию посреди ночи

Силы ПВО сбили 85 дронов над Россией за ночь

ВС Украины
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины устроили налет беспилотных летательных аппаратов на регионы России в ночь на пятницу, 27 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены и перехвачены 85 БПЛА самолетного типа.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 26 марта до 07:00 мск 27 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Ленинградскую область. Как уточнил губернатор Александр Дрозденко, всего над регионом уничтожено 36 дронов. Он также объявил об отбое воздушной опасности.

Вместе с этим украинские дроны предприняли попытку атаки на промышленную зону Череповца. По словам губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, силы противовоздушной обороны отразили удар. На места падения обломков прибыли экстренные службы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России обновили правила диспансеризации женщин
Россиянка продала ношенные в бане трусы за десятки тысяч рублей
Обезоружили и захватили взвод ВСУ: успехи ВС РФ к утру 27 марта
Рой из почти 100 дронов атаковал Россию посреди ночи
Овечкин забросил три шайбы в матче НХЛ впервые за четыре месяца
Рютте уличили в заигрывании с Трампом и попытке прибиться к переговорам
«В четыре-пять раз»: Трамп подсчитал, была ли выгодной операция в Венесуэле
В Белоруссии создали мороженое со вкусом драника
Стало известно, сколько дронов сбили при новой атаке ВСУ на Ленобласть
Россиянам рассказали, какое поколение больше всего заботится о здоровье
Слухи о романе с Исаковой, дочь с ДЦП, мнение об СВО: где сейчас Бондарчук
Психолог дала совет парам, которые откладывают рождение детей
Защита Тимура Иванова вновь обжаловала приговор
Марш-бросок российских бойцов решил исход боя в зоне СВО
Коуч ответила, откуда на самом деле берется выгорание
Психолог рассказала, как «материнская изоляция» в декрете истощает женщину
Череповецкая промзона попала в центр атаки беспилотников
Пленный рассказал, как заключенных на Украине вынуждают идти на фронт
В Госдуме раскрыли важные для молодежи детали отчета правительства
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 марта
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.