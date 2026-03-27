Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 11:01

«Просто кошмар»: военные раскрыли последствия войны США в Иране для ВСУ

Politico: ВСУ столкнулись с острой нехваткой топлива из-за войны США в Иране

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские военные столкнулись с острой нехваткой топлива вследствие операции США и Израиля против Ирана, сообщает издание Politico со ссылкой на двух бойцов ВСУ. По информации издания, проблемы с обеспечением горючим уже сказались на использовании боевой техники.

Резкий скачок цен на топливо существенно ударил по запасам украинской армии, сказано в публикации. Сложности затронули обеспечение танков, артиллерийских установок и бронетранспортеров. Один из высокопоставленных военнослужащих, знакомый с ситуацией, раскрыл детали в разговоре с журналистами.

Стоимость топлива — просто кошмар. Даже в войсках у нас сейчас очень мало топлива, — отметил он.

Другой военный объяснил, что дизель идет в первую очередь во фронтовые подразделения, которые пытаются остановить российское население на востоке — преимущественно, в Донбассе. По этой причине у военных на других участках фронта почти нет шансов добыть топливо для военной техники.

Мы не на передовой, поэтому приоритет не у нас. Наши танки и прочая рухлядь вообще редко ездят, поскольку у нас меньше шансов добыть дизель, чем, скажем, у других подразделений, — рассказал военный.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил, что Европу вскоре ожидает «цунами цен на нефть и газ». Причиной, по его мнению, стала политика европейских лидеров, таких как председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас, отказавшихся от надежных и выгодных российских энергоносителей.

ВСУ
Украина
Иран
США
топливо
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.