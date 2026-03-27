27 марта 2026 в 18:42

На заправках в европейской стране пропало топливо

На британских заправках возник дефицит топлива

Автозаправочные станции в Великобритании столкнулись с дефицитом топлива на фоне конфликта в Персидском заливе, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на главу сети АЗС Asda Аллана Лейтона. По его словам, пока не видно, что ситуация изменится в скором времени.

Это временная проблема, которая может возникать, пока мы ждем поставок. Есть основания полагать, что ситуация не изменится. Нынешние скачки цен создают для нас сложности, поскольку они могут привести к временному дефициту, — сказал он.

По словам Лейтона, пока сложности затронули лишь «несколько колонок» на ограниченном числе АЗС. При этом он подчеркнул, что полного отсутствия топлива ни на одной из станций не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что азиатские энергетические компании вынуждены возвращаться к использованию угля, чтобы сдержать рост расходов на электричество и избежать дефицита ресурса. Сдвиг спровоцирован операцией США и Израиля против Ирана, из-за которой поставки СПГ через Ормузский пролив практически парализованы.

