Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 14:00

Закуска «Вкус июля» из помидоров, специй и меда: готовится проще некуда, а съедается мгновенно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит яркие, свежие салаты, но хочет добавить им изюминку. Никакой сложной нарезки: просто нарезал овощи, смешал с медово-уксусной заправкой — и готово.

Получается обалденная вкуснятина: сочные, сладкие помидоры с хрустящим болгарским перцем и пикантным красным луком в ароматной медово-чесночной заправке. Мед придает салату легкую карамельную нотку, а уксус и чеснок — свежесть и пикантность. Даже обычные магазинные помидоры становятся как с грядки — ароматными и насыщенными.

Для приготовления вам понадобится: 600 г помидоров, 1 красный лук, 1 красный болгарский перец, пучок укропа, пучок петрушки, 1–2 зубчика чеснока, 1 ч. ложка уксуса, 1 ст. ложка меда, оливковое масло, соль по вкусу.

Помидоры нарежьте дольками, лук — тонкими полукольцами, перец — соломкой. Зелень и чеснок мелко порубите. В миске смешайте мед, уксус, масло и соль. Соедините овощи с заправкой, аккуратно перемешайте. Дайте настояться 5–10 минут. Подавайте сразу.

Личный опыт

Автор Мария Левицкая уже приготовила этот салат с медовой заправкой. Удивило то, что даже плотные магазинные помидоры стали мягкими и сладкими, будто только с грядки. Заправка с медом и чесноком оказалась идеальной — не перебила вкус овощей, а подчеркнула его. Кстати, вместо красного лука можно взять белый салатный — вкус станет мягче. Рецепт — настоящая находка для быстрого ужина!

Проверено редакцией
Читайте также
Зелёный борщ с щавелем и яйцом: кисленький, наваристый и очень весенний — хит сезона
Общество
Зелёный борщ с щавелем и яйцом: кисленький, наваристый и очень весенний — хит сезона
Заливаю хлеб водой — на утро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество
Заливаю хлеб водой — на утро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Обычные опилки творят чудеса: рассада томатов растет крепкой и не гниет
Общество
Обычные опилки творят чудеса: рассада томатов растет крепкой и не гниет
Какую рассаду пора «десантировать»: правила высадки для щедрого урожая
Семья и жизнь
Какую рассаду пора «десантировать»: правила высадки для щедрого урожая
Взрыв в Пятигорске 16 мая: причины, была ли атака БПЛА, сколько жертв
Регионы
Взрыв в Пятигорске 16 мая: причины, была ли атака БПЛА, сколько жертв
рецепты
томаты
заправки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти российского региона пошли на решительные меры, чтобы спасти жителей
Обозреватель объяснил, как США использовали «Эпическую ярость»
Умер выдающийся академик РАН
Дизайнер раскрыла, сколько еще продержится тренд на «бабушкин интерьер»
Локомотив поезда сошел с рельсов в Саратовской области
Падение пассажира на рельсы станции «Белорусская» обернулось трагедией
Умерла писательница и журналистка Наталья Астахова
ВСУ пытались атаковать Россию за пять часов с помощью почти 100 БПЛА
Эксперт по протоколу оценила прием Путина в Китае
«Вдумайтесь»: Захарова дала совет Латвии после угроз Литвы Калининграду
Врач развеяла мифы о пользе БАДов
В Европе всерьез задумали создать альтернативу НАТО
Дроппера из Бурятии обязали выплатить свыше 1,4 млн рублей пенсионерке
Стармер анонсировал «мощные» энергосанкции против России
Путину дали авто с «божественными» номерами в Пекине
США испытали межконтинентальную ракету
Обыкновенные чудеса: как врачи НМИЦ Приорова спасают безнадежных пациентов
Кононов покинул пост главного тренера «Торпедо»
В Ирландии сравнили визиты Путина и Трампа в Китай
Американист оценил вероятность окончания ближневосточного конфликта
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.