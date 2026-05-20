Закуска «Вкус июля» из помидоров, специй и меда: готовится проще некуда, а съедается мгновенно

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит яркие, свежие салаты, но хочет добавить им изюминку. Никакой сложной нарезки: просто нарезал овощи, смешал с медово-уксусной заправкой — и готово.

Получается обалденная вкуснятина: сочные, сладкие помидоры с хрустящим болгарским перцем и пикантным красным луком в ароматной медово-чесночной заправке. Мед придает салату легкую карамельную нотку, а уксус и чеснок — свежесть и пикантность. Даже обычные магазинные помидоры становятся как с грядки — ароматными и насыщенными.

Для приготовления вам понадобится: 600 г помидоров, 1 красный лук, 1 красный болгарский перец, пучок укропа, пучок петрушки, 1–2 зубчика чеснока, 1 ч. ложка уксуса, 1 ст. ложка меда, оливковое масло, соль по вкусу.

Помидоры нарежьте дольками, лук — тонкими полукольцами, перец — соломкой. Зелень и чеснок мелко порубите. В миске смешайте мед, уксус, масло и соль. Соедините овощи с заправкой, аккуратно перемешайте. Дайте настояться 5–10 минут. Подавайте сразу.

Личный опыт

Автор Мария Левицкая уже приготовила этот салат с медовой заправкой. Удивило то, что даже плотные магазинные помидоры стали мягкими и сладкими, будто только с грядки. Заправка с медом и чесноком оказалась идеальной — не перебила вкус овощей, а подчеркнула его. Кстати, вместо красного лука можно взять белый салатный — вкус станет мягче. Рецепт — настоящая находка для быстрого ужина!