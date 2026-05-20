20 мая 2026 в 13:13

Обычные опилки творят чудеса: рассада томатов растет крепкой и не гниет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Перелив — самая частая ошибка при выращивании рассады томатов. Из-за лишней влаги грунт быстро закисает, корни начинают страдать без воздуха, а молодые сеянцы нередко погибают от черной ножки. Но опытные дачники давно нашли простой способ защитить рассаду без дорогих добавок.

Обычные древесные опилки отлично работают как натуральный дренаж. Они впитывают лишнюю влагу после полива и не дают воде застаиваться в стаканчиках. Благодаря этому почва остается более рыхлой, а корни развиваются крепкими и здоровыми.

Перед использованием опилки важно подготовить. Свежий материал несколько минут кипятят, затем промывают горячей водой. Так удаляются смолы, которые могут навредить молодым растениям. Еще лучше подходят перепревшие темные опилки — они мягче и безопаснее для грунта.

При посадке немного опилок насыпают на дно емкости, а сверху добавляют почву и высевают семена. Такой слой помогает поддерживать ровную влажность и снижает риск грибковых болезней. Особенно полезен этот прием после пикировки, когда рассаду приходится поливать чаще.

Со временем опилки постепенно разлагаются и улучшают структуру земли. Многие огородники уже полностью заменили ими дорогой вермикулит и отмечают, что рассада стала заметно крепче и реже болеет.

Марина Макарова
