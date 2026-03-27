Под Харьковом задержаны подозреваемые в двойном убийстве дезертиры ВСУ

Двое украинских военнослужащих, самовольно покинувших расположение части с оружием, задержаны по подозрению в убийстве двух человек, сообщило главное управление полиции в Житомирской области. Преступление было совершено в Чугуевском районе Харьковской области.

Сбежавшие из части в начале января злоумышленники убили двух мужчин, уточнили в правоохранительных органах. Задержать подозреваемых удалось у них дома — ими оказались 38-летний житель города Коростень и 26-летний уроженец Днепропетровска.

При обыске в помещении полицейские обнаружили автомат, штурмовую винтовку, магазины к ним, а также 174 патрона. Военнослужащим предъявлено обвинение в умышленном убийстве. В случае доказательства вины дезертирам грозит наказание от 15 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что украинские дезертиры дают взятки в медицинских учреждениях Сумской области, чтобы скрыться там от службы. По информации источников, украинцы подкупают врачей, чтобы те оформляли им фиктивное лечение в военных госпиталях во время активных розысков.