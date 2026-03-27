27 марта 2026 в 19:20

Ректор МГИМО рассказал о льготах для ветеранов СВО и их семей

Ректор МГИМО Торкунов: университет предоставляет льготы ветеранам СВО и их детям

МГИМО по решению ученого совета предоставляет льготы для учебы ветеранам СВО и их детям, сказал NEWS.ru ректор университета Анатолий Торкунов. По его словам, при этом учитывается успеваемость учащихся и их вовлеченность в дела института.

Ветеранов к нам поступает не так много, а детей участников СВО — довольно много. И мы, конечно, предоставляем соответствующие льготы, которые по закону положены, решением нашего ученого совета. 25 марта было заседание, где мы утвердили новое положение по льготам, — пояснил ректор.

Он отметил, что льготы разнятся в зависимости от ситуации. При этом наибольшую поддержку получают непосредственно отслужившие ветераны.

Ветеранов, которые к нам поступают, мы полностью освобождаем от оплаты. Детей ветеранов — либо полностью, либо частично, в зависимости от их успеваемости, — указал Торкунов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ветераны СВО в будущем станут для молодежи таким же примером, каким для прошлых поколений были участники ВОВ. Он подчеркнул, что бойцы служат образцом подлинного патриотизма, честности и надежности.

СВО
ветераны
МГИМО
льготы
образование
Павел Воробьев
П. Воробьев
