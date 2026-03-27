Израиль и США атаковали «желтый кек» ОАЭИ заявила об атаке на завод по производству уранового концентрата в Иране

Соединенные Штаты и Израиль атаковали предприятие по производству уранового концентрата, который также называют «желтый кек», заявили в Организации по атомной энергии Ирана. В пресс-службе организации подчеркнули, что завод располагается на юге страны.

Завод по производству «желтого кека» в Эрдекане в провинции Йезд был атакован американо-сионистским врагом, — сказано в сообщении ОАЭИ.

Происшествие не привело к утечке радиоактивных веществ на территории объекта. Для жителей близлежащих районов угрозы нет.

Ранее израильские и американские военные нанесли удар по ядерному комплексу Хондаб в Иране. На объекте расположен тяжеловодный реактор. В результате атаки никто не пострадал, угрозы для жителей региона также нет.

СМИ писали, что Иран готовит ответное предложение для США по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Документ будет передан Белому дому через посредников. В инициативе Тегерана будет содержаться 15 пунктов.

Также подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выражал мнение, что Иран может сознательно допустить высадку американских военных на своей территории, чтобы использовать это в своих интересах. По его словам, Тегеран уже подготовил ловушку в Ормузском проливе.