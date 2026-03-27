27 марта 2026 в 19:06

Израиль и США атаковали «желтый кек»

ОАЭИ заявила об атаке на завод по производству уранового концентрата в Иране

Соединенные Штаты и Израиль атаковали предприятие по производству уранового концентрата, который также называют «желтый кек», заявили в Организации по атомной энергии Ирана. В пресс-службе организации подчеркнули, что завод располагается на юге страны.

Завод по производству «желтого кека» в Эрдекане в провинции Йезд был атакован американо-сионистским врагом, — сказано в сообщении ОАЭИ.

Происшествие не привело к утечке радиоактивных веществ на территории объекта. Для жителей близлежащих районов угрозы нет.

Ранее израильские и американские военные нанесли удар по ядерному комплексу Хондаб в Иране. На объекте расположен тяжеловодный реактор. В результате атаки никто не пострадал, угрозы для жителей региона также нет.

СМИ писали, что Иран готовит ответное предложение для США по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Документ будет передан Белому дому через посредников. В инициативе Тегерана будет содержаться 15 пунктов.

Также подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выражал мнение, что Иран может сознательно допустить высадку американских военных на своей территории, чтобы использовать это в своих интересах. По его словам, Тегеран уже подготовил ловушку в Ормузском проливе.

Конфликт с Саакашвили, вражда с Собчак, орден: как живет Тина Канделаки
«Ого!»: помощника Трампа рассмешили планы Киева финансировать Байдена
Украинцев затрясло, крах доллара, удары Израиля: что будет дальше
Рубио раскрыл, что США могут сделать с оружием для Украины
Российский посол представил свои копии верительных грамот
Россия дала арабским странам одно обещание по Ормузскому проливу в ООН
Посол России в США дал оценку второму дню переговоров делегаций
В Госдуме оценили нападение на Русский дом в Праге
Мать убила младенца и выбросила на свалку в российском регионе
Путин поставил задачу перед Росгвардией по актуальным угрозам
Раскрыто, что вручил Путин Золотову в День войск национальной гвардии
В Белоруссии сделали жесткое заявление на фоне долговой паники в Литве
Ректор МГИМО рассказал о льготах для ветеранов СВО и их семей
Путин указал на роль Росгвардии в системе безопасности страны
Сквозной ветер и холод до 0? Погода в Москве в конце апреля: чего ждать
На Кипре взорвали кафе российского бизнесмена Пунина
Израиль и США атаковали «желтый кек»
Названы лауреаты спецпремий «Золотой маски»
В ООН сравнили влияние конфликтов на Украине и Ближнем Востоке на голод
Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

