27 марта 2026 в 19:33

Посол России в США дал оценку второму дню переговоров делегаций

Посол Дарчиев рассказал, что доволен вторым днем переговоров делегаций в США

Второй день переговоров российской парламентской делегации в США прошел успешно, заявил РИА Новости посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев. Он добавил, что остался доволен ходом встреч и отметил, что обсуждение вопросов прошло в позитивном ключе.

Лично я — да,заявил российский дипломат в ответ на просьбу оценить доволен ли он переговорным днем.

Ранее Дарчиев сообщал, что первый день переговоров российской парламентской делегации с членами Конгресса США завершился успешно. Посол России в Вашингтоне добавил, что встречи прошли в позитивном ключе, однако раскрывать содержание обсуждений и достигнутые договоренности не стал.

В свою очередь депутат Вячеслав Никонов указывал, что участники российской делегации сохраняют позитивный настрой перед продолжением встреч в Вашингтоне. Он заявил, что парламентарии рассчитывают на продуктивную работу.

До этого депутат госдумы Светлана Журова анонсировала начало второго дня переговорного процесса. Член ГД также вошла в состав делегации, которая отправилась в Соединенные Штаты.

