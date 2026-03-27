27 марта 2026 в 20:55

Стало известно, что Трамп думает об Иране

MS Now: Трамп потерял интерес к операции в Иране

Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп потерял интерес к американо-израильской операции против Ирана. Как утверждает телеканал MS NOW со ссылкой на источники в Белом доме, он хочет заняться «чем-то другим».

[Трампу]немного наскучил Иран. Не то чтобы он об этом (начале операции против Тегерана — NEWS.ru.) жалел — ему просто скучно, и он хочет заняться чем-то другим, — пояснил один из чиновников администрации.

Ранее сообщалось, что Трамп может развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем различным сценариям, но ни один из них не является хорошим для Белого дома. Первый подразумевает переговоры, второй — вывод войск США. Третий сценарий предполагает продолжение боевых действий, а четвертый — удары по иранским электростанциям.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Трамп не потерял интереса к теме украинского конфликта. По словам пресс-секретаря лидера России Владимира Путина, глава Белого дома рекомендовал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому пойти на сделку.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
