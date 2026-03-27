В Москве наметился «театральный бум» Глава департамента культуры Москвы Фурсин: в столице вырос интерес к театру

Интерес к театральному искусству в Москве за последние годы заметно вырос — в столице наблюдается настоящий «театральный бум», заявил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин на церемонии вручения специальных премий «Золотой маски». По его словам, государство и бизнес относятся к этому с пониманием, передает корреспондент NEWS.ru.

Вообще, если посмотреть за последние годы, наблюдается «театральный бум». Растет все больше и больше интерес к театральному искусству, — сказал Фурсин.

По словам Фурсина, вместе с развитием театральной отрасли активно развиваются и сопутствующие проекты: проводится множество фестивалей, конкурсов, вручаются различные премии и награды. Главной театральной премией последних лет является «Золотая маска», поделился он.

Ранее стало известно, что народные артисты Ирина Муравьева, Людмила Чурсина и Михаил Левитин наряду с другими театралами стали лауреатами специальных премий «Золотой маски». Церемония вручения прошла в Международный день театра, 27 марта, в Москве.