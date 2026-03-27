Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 20:05

В Москве наметился «театральный бум»

Глава департамента культуры Москвы Фурсин: в столице вырос интерес к театру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Интерес к театральному искусству в Москве за последние годы заметно вырос — в столице наблюдается настоящий «театральный бум», заявил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин на церемонии вручения специальных премий «Золотой маски». По его словам, государство и бизнес относятся к этому с пониманием, передает корреспондент NEWS.ru.

Вообще, если посмотреть за последние годы, наблюдается «театральный бум». Растет все больше и больше интерес к театральному искусству, — сказал Фурсин.

По словам Фурсина, вместе с развитием театральной отрасли активно развиваются и сопутствующие проекты: проводится множество фестивалей, конкурсов, вручаются различные премии и награды. Главной театральной премией последних лет является «Золотая маска», поделился он.

Ранее стало известно, что народные артисты Ирина Муравьева, Людмила Чурсина и Михаил Левитин наряду с другими театралами стали лауреатами специальных премий «Золотой маски». Церемония вручения прошла в Международный день театра, 27 марта, в Москве.

театры
Москва
культура
искусство
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.