Украинцев затрясло, крах доллара, удары Израиля: что будет дальше

Израиль нанес первый удар по порту Бендер-Энзели в Каспийском море, стремясь разрушить логистику поставок, украинцы устроили истерику во время выступления России на сессии ООН, доллар становится ненужным в мировой экономике — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что стоит за первым ударом Израиля по порту в Каспийском море

Израиль впервые нанес удар по порту Бендер-Энзели в Каспийском море, тем самым атаковав важный маршрут поставок, сообщает The Wall Street Journal. Как отмечают близкие к ситуации источники, эта атака была направлена против поддержки Тегерана.

«На прошлой неделе Израиль впервые нанес удар по крупнейшему в мире внутреннему морю. Это море, находящееся далеко за пределами досягаемости ВМС США, соединяет российские и иранские порты, расположенные примерно в 600 милях друг от друга, и позволяет странам свободно обмениваться <...> такими товарами, как пшеница и нефть», — указано в статье.

В материале уточняется, что еврейское государство хотело поразить линию снабжения, которую страны якобы могли использовать для переброски боеприпасов, БПЛА и другого вооружения. По мнению экс-командующего ВМС Израиля Элиэзера Марума, ключевая цель удара заключалась в том, чтобы ограничить поставки и показать иранцам, что у них нет морской обороны на Каспийском море.

F-15I

Между тем в МИД России подчеркивали, что РФ и Иран обеспокоены опасным распространением ближневосточного конфликта на акваторию Каспийского моря. На этом фоне созванивались глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров и его иранский коллега Аббас Аракчи. Последний благодарил Москву за оказываемую Исламской Республике весомую дипломатическую и иную поддержку.

Обращая внимание на обострение ситуации, генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что военный конфликт на Ближнем Востоке вышел из-под контроля. По его словам, война поставила мир перед угрозой расширения боевых действий, роста числа жертв среди мирного населения и глобального экономического кризиса.

Украинцы затряслись в истерике после выступления Мирошника в ООН

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил в беседе с РИА Новости, что представители Украины устроили истерику из-за его приезда в Женеву. Он отметил, что выступил на 61-й сессии СПЧ ООН, рассказав о преступлениях ВСУ, но само его присутствие в зале возмутило делегацию из Киева.

«Украинцы <...> кричали: как это так — человек, находящийся в санкционном списке, человек, у которого пять уголовных дел со стороны Украины, — как он возьмет и приедет сюда?» — рассказал дипломат.

Он подчеркнул, что посетил мероприятие, будучи аккредитованным российским дипломатом. По его словам, Киев не должен диктовать свои условия всемирной организации.

Родион Мирошник

Также Мирошник указывал на то, что западные страны и их налогоплательщики несут ответственность за гибель мирных россиян, так как финансируют Киев и президента Украины Владимира Зеленского. Посол по особым поручениям МИД России уточнил, что за четыре года ВСУ выпустили по гражданским объектам России более 400 тыс. боеприпасов. Он призвал европейцев задуматься.

Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что зверства украинцев над пленными достигли чудовищных масштабов. Дипломат рассказала, что военнопленных использовали в «качестве тренажера для студентов-медиков», били по костям. Также им намеренно причиняли боль «посредством введения в раны медицинских инструментов», поясняла она.

Доллар оказался за бортом мировой торговли?

Нефтеперерабатывающие заводы Индии все чаще оплачивают поставки нефти из России дирхамами, юанями, а также гонконгскими и сингапурскими долларами, рассказали источники Bloomberg. Они утверждают, что сначала компании вносят на специальные зарубежные банковские счета индийские рупии, которые затем конвертируются в альтернативные валюты. Таким образом НПЗ стремятся снизить зависимость от доллара США, при этом проведение трансакций зависит от уровня комфорта конкретных банков.

Поиски альтернативы доллару начались на фоне временного разрешения, которое Вашингтон предоставил Нью-Дели на закупку российской нефти. Оно действует до 4 апреля и связано с масштабным сбоем в поставках углеводородов, который спровоцировал конфликт США и Ирана и из-за которого стоимость черного золота на мировых рынках превысила $100 за баррель.

Американист Геворг Мирзаян объяснил, что отказ от доллара при расчетах за нефть — крайне тревожный сигнал для США.



«Что бы ни рассказывал президент Дональд Трамп о своем великом флоте и военной мощи, один из ключевых инструментов американского глобального доминирования — все-таки доллар. Операции в этой валюте позволяют США контролировать их, отслеживать, блокировать „неугодных“. Соответственно, пока торговля нефтью идет в долларах, Штаты могут сохранять контроль и над ней», — подчеркнул политолог.

Экономист Александр Разуваев в свою очередь пояснил, что в мире уже давно вырос запрос на создание новой независимой валюты, которая станет альтернативой доллару. По его словам, американская валюта тогда действительно перестанет быть ведущей, но с основных позиций списывать ее рано.

«В принципе создание единой евразийской валюты обсуждалось еще в 2014 году, когда Россия, Белоруссия и Казахстан вступали в Евразийский экономический союз. Евразийский центральный банк думали разместить в Алматы. Потом начались санкции, и этот вопрос отложили. Но я в эту инициативу по-прежнему верю. Более того, тогда же в одном из интервью я предложил для евразийской валюты название — „алтын“. Хотя впервые эту идею озвучил еще первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей знаменитой лекции в МГУ в 1994 году», — подчеркнул собеседник.

