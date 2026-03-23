Что известно об опасном распространении войны на каспийскую акваторию

В МИД России и Ирана выразили обоюдную обеспокоенность распространением войны

Россия и Иран обеспокоены опасным распространением ближневосточного конфликта на акваторию Каспийского моря, заявили в МИД РФ по итогам телефонного разговора министра иностранных дел Сергея Лаврова и его иранского коллеги Аббаса Аракчи. Глава иранского МИД поблагодарил российское правительство за оказываемую Исламской Республике весомую дипломатическую и иную поддержку.

Выражена обоюдная обеспокоенность опасным распространением спровоцированного Вашингтоном и Тель-Авивом конфликта на каспийскую акваторию, — сказано в сообщении.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней проводили переговоры о полном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. Глава Белого дома счел их «очень хорошими и продуктивными». После этого в Иране заявили, что на данный момент переговоры с США не ведутся.

До этого замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия призывает США и Израиль остановить эскалацию кризисной ситуации вокруг Ирана. Он подчеркнул, что как только война на Ближнем Востоке прекратится, обстановка в Ормузском проливе придет в норму.