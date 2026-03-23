23 марта 2026 в 10:14

Россия обратилась к США и Израилю по Ормузскому проливу

МИД России призвал США и Израиль остановить эскалацию конфликта в Иране

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россия призывает США и Израиль остановить эскалацию кризисной ситуации вокруг Ирана, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на международной конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений». По его словам, которые передает РИА Новости, как только война на Ближнем Востоке прекратится, обстановка в Ормузском проливе придет в норму.

Мы призываем к прекращению всего этого конфликта, в первую очередь агрессии американцев и израильтян против Ирана. Потому что то, что происходит в Ормузском проливе, это непосредственные последствия этой незаконной акции, — отметил он.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем различным сценариям. Однако, как отметил источник, ни один из них не является хорошим для Белого дома.

До этого американский лидер выдвинул Ирану ультиматум. Он написал, что уничтожит иранские электростанции, начиная с самой крупной, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

