Конфликт с Саакашвили, вражда с Собчак, орден: как живет Тина Канделаки

Телеведущая и журналист Тина Канделаки обрела известность благодаря программе «Самый умный». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Канделаки

Тина Канделаки родилась 10 ноября 1975 года в Тбилиси. После окончания школы поступила в местный медицинский институт, но позднее оставила учебу, подала документы на журфак. Получив высшее образование, начала работать на грузинском телевидении. В начале нулевых переехала в Москву, окончила факультет международных отношений РГГУ.

Наибольшую известность телеведущая получила в период работы на телеканале СТС, где вела программы «Детали», «Самый умный». С 2015 по 2021 год она была генпродюсером канала «Матч ТВ». С 2022 года — директор телеканала ТНТ.

Что известно о личной жизни Канделаки

Тина Канделаки была замужем два раза. С первым супругом, бизнесменом Андреем Кондрахиным, она развелась спустя 11 лет совместной жизни в 2010 году. У пары есть дочь Мелания и сын Леонтий.

На настоящий момент Тина Канделаки состоит в браке с медиаменеджером Василием Бровко. В 2023 году телеведущая стала матерью в третий раз.

Тина Канделаки и Василий Бровко, 2013 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«У нас с Василием разница в возрасте почти 12 лет. Когда мы познакомились, ему был 21 год, и никто в эти отношения не верил. Все говорили, что они обречены. Что мне будет 40, 50, 60 лет, и на каком-то витке мы расстанемся. Но мы с моим мужем настолько давно, что все друзья, которые были свидетелями нашего знакомства и последующей свадьбы, все, кто не верил в наши отношения, уже развелись. А мы по-прежнему вместе», — делилась она.

Что известно о конфликте Канделаки и Саакашвили

Тина Канделаки в интервью YouTube-шоу «Подруги» заявила, что ее домогался бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

«У меня есть классическая история, когда меня попытался домогаться Саакашвили. Уже как бы в зрелом возрасте», — рассказала она, отметив, что у нее случился конфликт с политиком.

В марте 2025 года, когда суд Грузии приговорил Саакашвили к девяти годам лишения свободы по обвинению в растрате более $3,2 млн бюджетных средств, Канделаки заявила, что 16 лет ждала его тюремного заключения.

«Я ждала этого 16 лет. Я успела плюнуть ему в лицо и горжусь этим. И сказала, что он станет пылью в истории Грузии, потому что подлецам не место ни в Пантеоне (некрополь в Тбилиси, на котором похоронены известные деятели Грузии. — NEWS.ru), ни в Светицховели», — сказала она.

Что известно о вражде Канделаки и Собчак

Тина Канделаки и журналист Ксения Собчак дружили в середине 2000-х годов, но со временем их пути разошлись. В интервью Надежде Стрелец телеведущая призналась, что Собчак обиделась на нее из-за того, что она общалась с ее мужчиной.

При этом Канделаки отметила, что решила оборвать дружбу после «разочарования» и «потери доверия».

«Сидим разговариваем, на телефоны не отвлекаемся. Но потом мне приходит СМС по поводу Сережи о том, что я себя очень неправильно, некрасиво веду, зная, что они встречаются. То есть якобы я мучу с Капковым», — вспомнила она.

Сейчас журналисты часто публикуют посты в соцсетях с замечаниями в адрес друг друга.

Тина Канделаки и Ксения Собчак, 2011 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Как Канделаки относится к СВО

Тина Канделаки поддерживает проведение спецоперации. Из-за своей позиции она столкнулась с критикой, в том числе со стороны участников шоу «Самый умный». В ответ она заявила, что они стали жертвами информационной войны.

«Будучи гражданкой России, я выбираю честь и достоинство. Для меня неприемлемо ни оскорблять ее, ни стесняться своей принадлежности к ней, ни бояться заявлять о своем гражданстве», — отметила Канделаки.

Чем сейчас занимается Канделаки

Тина Канделаки на настоящий момент занимает должности заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа» и директора телеканала ТНТ.

Также она ведет шоу «Умнее всех» на телеканале «Пятница» и является основательницей косметического бренда AnsaLigy.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин наградил Канделаки орденом Александра Невского за вклад в развитие средств массовой информации, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

