Рубио поставил точку в вопросе гарантий безопасности для Украины

Гарантии безопасности Киеву со стороны США не заработают до тех пор, пока конфликт на Украине не завершится, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. По его словам, которые передает РИА Новости, президенту Украины Владимиру Зеленскому четко донесли эту мысль.

Гарантии безопасности вступят в силу только после окончания конфликта на Украине, — сказал Рубио.

Ранее издание Newsweek сообщило, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о позиции США по Донбассу оказались ложью. Представитель американской администрации опроверг утверждение о том, что гарантии безопасности для Киева после завершения конфликта якобы зависят от полного выхода ВСУ из региона.

До этого американская конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна отметила, что Зеленский должен прекратить затягивание конфликта и пойти на мирное соглашение с Россией. Ее заявление прозвучало после интервью украинского лидера, в котором он обвинил США в давлении на Киев.