Алиев поблагодарил Россию за внимание к культурному мосту Алиев поблагодарил власти Дагестана за внимание к Азербайджанскому театру

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Россию и власти Дагестана за сохранение Азербайджанского театра в Дербенте. Как передает пресс-служба главы государства на своем сайте, он выразил признательность за внимание к этому памятнику культурного наследия.

Выражаю благодарность руководству Российской Федерации и Республики Дагестан за внимание к сохранению этого памятника культурно-исторического наследия азербайджанского народа, — заявил Алиев.

Он добавил, что учреждение способствовало сохранению духовных и национальных ценностей азербайджанцев, которые живут на территории республики. По его словам, этот театр является одним из старейших коллективов азербайджанского национального театрального искусства.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в Международный день театра, 27 марта, по видеосвязи открыл обновленный Азербайджанский музыкально-драматический театр в Дербенте. Российский лидер отметил, что в стране сейчас ведется большая работа по переоснащению муниципальных театров. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в день открытия театра город посетят гости из Азербайджана.