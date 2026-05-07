День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 19:31

Известный режиссер назвал виновных в завышенных ценах на билеты в театры

Режиссер Шевельков объяснил высокие цены на билеты жадностью владельцев площадок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Актер и режиссер Владимир Шевельков возмутился завышенными ценами на билеты в столичные театры. В комментарии NEWS.ru он объяснил, что виноваты в этом не артисты, а владельцы культурных площадок. Они, по его мнению, намеренно накручивают цены на те постановки, в которых играют популярные исполнители.

Я считаю, что это — беда. Такие цены — не от жадности артистов и режиссеров, а от [аппетитов] владельцев площадки, — полагает звезда фильма «Гардемарины, вперед!».

Шевельков назвал театр «последним видом чистого искусства». Режиссер с досадой отметил, что в России осталось мало культурных учреждений. Из-за этого люди творческих профессий не могут себя проявить, добавил собеседник.

Закрываются магазины — почему на их месте не откроют театры? Пусть будет много, люди смогут показывать свое творчество, — заключил Владимир.

Ранее Шевельков рассказал, что перестал общаться с Сергеем Жигуновым после его свадьбы. Супруга коллеги настояла на том, чтобы он больше времени уделял семье.

Владимир Шевельков
кино
театры
Культура
Наталия Петренко
Н. Петренко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Суд в США признал пошлину Трампа незаконной
В России заявили о тревожных изменениях в позиции Германии
Стало известно, какой штраф грозит за шашлык на газоне и во дворе
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.