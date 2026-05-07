Известный режиссер назвал виновных в завышенных ценах на билеты в театры Режиссер Шевельков объяснил высокие цены на билеты жадностью владельцев площадок

Актер и режиссер Владимир Шевельков возмутился завышенными ценами на билеты в столичные театры. В комментарии NEWS.ru он объяснил, что виноваты в этом не артисты, а владельцы культурных площадок. Они, по его мнению, намеренно накручивают цены на те постановки, в которых играют популярные исполнители.

Я считаю, что это — беда. Такие цены — не от жадности артистов и режиссеров, а от [аппетитов] владельцев площадки, — полагает звезда фильма «Гардемарины, вперед!».

Шевельков назвал театр «последним видом чистого искусства». Режиссер с досадой отметил, что в России осталось мало культурных учреждений. Из-за этого люди творческих профессий не могут себя проявить, добавил собеседник.

Закрываются магазины — почему на их месте не откроют театры? Пусть будет много, люди смогут показывать свое творчество, — заключил Владимир.

