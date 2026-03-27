Статья о возможных планах Киева финансировать кампанию экс-президента США Джо Байдена показывает, какие СМИ освещают подлинные новости, а какие придерживаются левых взглядов, заявил посланник американского лидера по особым поручениям Ричард Гренелл в соцсети Х. Так он прокомментировал материал портала Just The News, в котором приводятся такие сведения.

Ого! Это статья того типа, который покажет, какие СМИ заинтересованы в сообщении подлинных новостей, а какие являются сторонниками левого крыла, — написал Гренелл.

Как утверждается в публикации, власти США перехватили сообщения украинских чиновников о плане направить сотни миллионов долларов из средств американских налогоплательщиков на финансирование кампании по переизбранию Байдена и Демократической партии. Отмечается, что эти сведения приведены в рассекреченном разведдокладе.

По данным материала, директор Национальной разведки США Тулси Габбард узнала об этих сообщениях и поручила проверить, был ли план реализован и следует ли передать информацию в ФБР. При этом значимых доказательств проведения тщательного расследования при администрации Байдена выявлено не было.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с республиканцами показал пародию на Байдена. Он изобразил, как бывший глава Белого дома теряется на сцене, не может найти лестницу и бормочет бессвязные фразы.