Машков объяснил, почему невозможно «отменить» российскую культуру

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Попытки «отменить» российскую культуру абсолютно тщетны, заявил народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков на церемонии вручения театральной премии «Золотая Маска». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, развитие мировой культуры невозможно представить без российского вклада.

Вы знаете, вот в тот момент, когда «отменяется» наша культура, но попытки эти абсолютно тщетны, мы еще раз сами себе доказываем, что без нашей российской многонациональной культуры развитие мировой культуры невозможно, — сказал он.

Ранее Машков заявил, что многие артисты хотят выступать в зоне проведения СВО и госпиталях, поэтому в России необходимо возродить традиции фронтовых театральных бригад. По его словам, подобная практика существовала еще в годы Великой Отечественной войны.

До этого народный артист России объяснил причины, по которым в начале своей карьеры отказывался от роли преемника своего учителя на посту худрука театра Олега Табакова. Он признал, что не был готов ни к такому предложению, ни к потере Табакова.

Замира Евтых
Наталья Шатохина
Виктория Катаева
«Украина отброшена в сторону»: в Китае объяснили визит Зеленского в Эр-Рияд
«Работает на образ»: критик Райкина высказалась об «обнаженке» Ефремова
В Екатеринбурге назовут улицу в честь Николая Коляды
Юрист ответил, допустимо ли брать отпуск вместо больничного
Стало известно, чем угостили российских депутатов в США
В России настал «перелом негативной тенденции» в кибермошенничестве
Рубио раскрыл намерение Трампа в решении украинского конфликта
В ОП рассказали, как военнослужащие ВСУ опустошают дома простых граждан
Профессора украинского вуза выгнали за русскую речь
Синоптик рассказал москвичам о погоде в начале апреля
Кинолог рассказал о неочевидной опасности купания в реке для собак
Организатор теракта в крымском УФСБ попал в список террористов
Захарова высмеяла один западный миф о Путине
Иран пропустил «избранные» контейнеровозы через Ормузский пролив
В Иране сообщили об ударе по логистике армии Израиля
Инсульт, новая спутница, планы на рождение детей: как живет Дмитрий Дибров
Социологи ответили, как уровень образования родителей влияет на детей
Полковник назвал одну из главных особенностей массированных атак ВСУ
Пожар охватил склады российского научно-технического испытательного центра
Путин указал на «цепочку событий», которые разрушили отношения России и ЕС
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

