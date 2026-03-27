Машков объяснил, почему невозможно «отменить» российскую культуру

Попытки «отменить» российскую культуру абсолютно тщетны, заявил народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков на церемонии вручения театральной премии «Золотая Маска». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, развитие мировой культуры невозможно представить без российского вклада.

Вы знаете, вот в тот момент, когда «отменяется» наша культура, но попытки эти абсолютно тщетны, мы еще раз сами себе доказываем, что без нашей российской многонациональной культуры развитие мировой культуры невозможно, — сказал он.

Ранее Машков заявил, что многие артисты хотят выступать в зоне проведения СВО и госпиталях, поэтому в России необходимо возродить традиции фронтовых театральных бригад. По его словам, подобная практика существовала еще в годы Великой Отечественной войны.

До этого народный артист России объяснил причины, по которым в начале своей карьеры отказывался от роли преемника своего учителя на посту худрука театра Олега Табакова. Он признал, что не был готов ни к такому предложению, ни к потере Табакова.