Машков раскрыл причину своего изначального отказа возглавить театр Табакова

Художественный руководитель Театра Олега Табакова и театра «Современник» Владимир Машков рассказал о причинах, по которым в начале своей карьеры отказывался от роли преемника своего учителя на посту худрука. В эфире программы «Актерская студия Вадима Верника» на видеоплатформе VK актер признал, что не был готов ни к такому предложению, ни к потере Табакова.

Ведущий напомнил Машкову, что в 1997 году на вопрос о готовности возглавить театр Табакова тот ответил отказом, сославшись на нелюбовь к руководящим постам. Верник поинтересовался, что впоследствии заставило изменить это решение.

Все относительно. Я — другой человек и, более того, для меня Олег Павлович был абсолютно вечен. Поэтому говорить о том, что я буду его преемником, казалось мне нелепостью. <…> Я до последнего дня его жизни не допускал, что он уйдет. Потом уже сложились судьба и обстоятельства — то, о чем я не думал и на что не рассчитывал, — сказал он.

