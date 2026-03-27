Родственники мобилизованных ВСУ пытаются связаться с российскими спецслужбами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Отмечается, что они стремятся договориться об их безопасной сдаче в плен.

Члены семей насильно мобилизованных украинских военнослужащих сразу же после «бусификации» их отца или сына пытаются связаться с российскими специальными службами, чтобы обеспечить безопасную сдачу в плен своего родственника, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске мужчина скончался в больнице после избиения сотрудниками ТЦК. Родственники обратились в полицию. По данным близких, после задержания он получил серьезные травмы, включая переломы и черепно-мозговую травму. Медики не смогли спасти его. ТЦК не прокомментировал инцидент.

До этого стало известно, что украинские водители такси начали содействовать территориальным центрам комплектования в проведении принудительной мобилизации. По данным источника, пассажиру вместо заказанной машины может подаваться микроавтобус с сотрудниками ТЦК либо такси привозит человека непосредственно к месту, где его уже поджидают представители военкомата.