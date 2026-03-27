Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 20:36

Родственники мобилизованных ВСУ идут на связь со спецслужбами

Родственники мобилизованных ВСУ пытаются договориться с ФСБ о сдаче их в плен

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Родственники мобилизованных ВСУ пытаются связаться с российскими спецслужбами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Отмечается, что они стремятся договориться об их безопасной сдаче в плен.

Члены семей насильно мобилизованных украинских военнослужащих сразу же после «бусификации» их отца или сына пытаются связаться с российскими специальными службами, чтобы обеспечить безопасную сдачу в плен своего родственника, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске мужчина скончался в больнице после избиения сотрудниками ТЦК. Родственники обратились в полицию. По данным близких, после задержания он получил серьезные травмы, включая переломы и черепно-мозговую травму. Медики не смогли спасти его. ТЦК не прокомментировал инцидент.

До этого стало известно, что украинские водители такси начали содействовать территориальным центрам комплектования в проведении принудительной мобилизации. По данным источника, пассажиру вместо заказанной машины может подаваться микроавтобус с сотрудниками ТЦК либо такси привозит человека непосредственно к месту, где его уже поджидают представители военкомата.

Украина
ТЦК
военкомы
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубио поставил точку в вопросе гарантий безопасности для Украины
Рубио признался, что думает о диалоге с Россией
США сделали союзникам тревожное предупреждение
Рубио ответил на вопрос о новых переговорах по Украине
Стало известно, что Трамп думает об Иране
ВСУ переквалифицировали бойцов ПВО в пехоту с плачевным результатом
КСИР пообещал сокрушительный ответ Израилю и США за атаку на заводы
«Без понятия, откуда деньги»: где Лерчек взяла миллионы на новый бизнес
В Росавиации приняли решение о полетах над Израилем и Ираном
Военкомы ТЦК похитили женщину с ребенком
ВСУ признали начало боев за Славянск и Краматорск
Гутерриш принял важное решение по Ормузу на фоне угроз Трампа
Новак обратился к Минэнерго с одним поручением по экспорту бензина
Какие бренды могут уйти с рынка РФ и вернуться в 2026-м: составили список
В Москве наметился «театральный бум»
Конфликт с Саакашвили, вражда с Собчак, орден: как живет Тина Канделаки
«Ого!»: помощника Трампа рассмешили планы Киева финансировать Байдена
Украинцев затрясло, крах доллара, удары Израиля: что будет дальше
Рубио раскрыл, что США могут сделать с оружием для Украины
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.