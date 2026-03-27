Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 20:24

Военкомы ТЦК похитили женщину с ребенком

В Одессе сотрудники ТЦК при мобилизации мужчины похитили его жену и ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) в Одессе похитили местную жительницу во время мобилизации ее мужа, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Отмечается, что при женщине был ее годовалый ребенок.

В Одессе местную жительницу Соню Хилобок сотрудники ТЦК похитили вместе с мужем и годовалым ребенком, — сказал собеседник агентства.

По его словам, вечером 25 марта вооруженные люди в форме без объяснения причин и без проверки документов силой задержали семью женщины и принудительно поместили их в автобус. Хилобок утверждает, что сначала ее мужа схватили сзади, использовали слезоточивый газ и насильно посадили в машину.

С февраля 2022 года на Украине была введена и неоднократно продлевалась общая мобилизация. Власти принимают все возможные меры, чтобы мужчины призывного возраста не смогли избежать службы. Сотрудники военкоматов ежедневно на улицах силой сажают мужчин в служебные микроавтобусы. Этот метод мобилизации получил название «бусификация», произошедшее от английского слова bus, что значит «автобус».

Ранее в российских силовых структурах заявили, что на Украине запустили новую схему насильственной мобилизации ТЦК, к ней привлечены наемники из Польши и Румынии. Там отметили, что мужчин призывного возраста вывозят к границе, а после записывают видео с якобы их поимкой для дальнейшего шантажа.

Украина
Одесса
похищения
военкомы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.