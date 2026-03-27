Названы лауреаты спецпремий «Золотой маски»

Народные артисты Ирина Муравьева, Людмила Чурсина и Михаил Левитин наряду с другими театралами стали лауреатами специальных премий «Золотой маски», передает корреспондент NEWS.ru. Церемония вручения прошла в Международный день театра, 27 марта, в Москве.

Всего вручили 14 спецпремий: 11 — за выдающийся вклад в развитие театрального искусства и три — за поддержку театральной сферы. Президент премии и председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков отметил, что церемония проходит в год 150-летия Союза театральных деятелей, который объединяет театры от Калининграда до Камчатки.

Министр культуры Ольга Любимова в приветственной телеграмме подчеркнула, что награды вручаются деятелям, чей труд и любовь к профессии вдохновляют зрителей. Благодаря им, по словам министра, национальное сценическое искусство развивается, сочетая классику с современностью.

Премии за выдающийся вклад получили также артисты Борис Гранатов, Сергей Мигицко, Нина Рыжова, Александр Ворошило, Наина Хонина, худрук Архангельского молодежного театра Виктор Панов, Вероника Косенкова и Борис Любимов. В категории «За поддержку театрального искусства» наградили французскую актрису Фанни Ардан, главу Татарстана Рустама Минниханова и город Москву.

Ранее Машков заявил, что во Франции допрашивали актрису Ардан из-за ее визита в Россию. По мнению артиста, подобное обращение недостойно такого мастера. Председатель СТД добавил, что французская актриса испытывает большую любовь к РФ.