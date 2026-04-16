Посольство России в Гааге назвало лицемерием награждение президента Украины Владимира Зеленского премией «Четыре свободы». В соцсети X дипломаты напомнили, что этот знак отличия вручается в том числе за защиту свободы слова и вероисповедания, не соблюдающихся на Украине.

Награждение просроченного «лидера» киевской хунты премией «Четыре свободы» в Мидделбурге устанавливает новый стандарт лицемерия. На современной Украине нет свободы. Вообще, — констатировали дипломаты.

Церемония состоялась в нидерландском Мидделбурге в четверг, 16 апреля. Зеленскому ее вручил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен.

Тем временем заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин предположил, что Владимир Зеленский ошибочно полагает: продолжение конфликта с Россией является его единственным спасением. Киеву стоит задуматься о переговорах с Москвой, поскольку ВСУ оказались в безвыходном положении, считает он.

Ранее представитель Еврокомиссии Бала Уйвари сообщил, что Брюссель пока не завершил оформление трех ключевых документов для выделения первого транша Украине в рамках кредита на €90 млрд, который ранее блокировала Венгрия.