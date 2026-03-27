Рубио признался, что думает о диалоге с Россией

Ядерным державам нужно поддерживать диалог между собой, заявил Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя визит депутатов Госдумы. По его словам, поэтому встречи формата «Москва-Вашингтон» важны.

Россия по-прежнему является мощной ядерной державой, а ядерным державам важно поддерживать взаимодействие на правительственном уровне, так же, как мы делаем это на дипломатическом уровне, — сказал Рубио.

Госсекретарь США отметил, что визит российской делегации был запланирован заранее, а приехать в США смогли только те депутаты, которые получили соответствующее разрешение от американского руководства. Он подчеркнул, что не считает это значительной уступкой Москве.

Ранее сегодня, 27 марта, сообщалось, что российских парламентариев, прибывших с переговорами в Соединенные Штаты, угостили американской кока-колой. Как рассказал журналист кремлевского пула Александр Юнашев, это свидетельствует об укреплении межпарламентских связей между двумя странами.

До этого член Госдумы Михаил Делягин заявил, что российская делегация в США получила от американских конгрессменов подарки — носки с портретом президента Дональда Трампа. Парламентарии также приняли в дар открытку, посвященную советско-американской космической программе «Союз — Аполлон».