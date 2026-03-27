Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 21:19

Рубио признался, что думает о диалоге с Россией

Рубио заявил о важности диалога между Россией и США

Подписывайтесь на нас в MAX

Ядерным державам нужно поддерживать диалог между собой, заявил Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя визит депутатов Госдумы. По его словам, поэтому встречи формата «Москва-Вашингтон» важны.

Россия по-прежнему является мощной ядерной державой, а ядерным державам важно поддерживать взаимодействие на правительственном уровне, так же, как мы делаем это на дипломатическом уровне, — сказал Рубио.

Госсекретарь США отметил, что визит российской делегации был запланирован заранее, а приехать в США смогли только те депутаты, которые получили соответствующее разрешение от американского руководства. Он подчеркнул, что не считает это значительной уступкой Москве.

Ранее сегодня, 27 марта, сообщалось, что российских парламентариев, прибывших с переговорами в Соединенные Штаты, угостили американской кока-колой. Как рассказал журналист кремлевского пула Александр Юнашев, это свидетельствует об укреплении межпарламентских связей между двумя странами.

До этого член Госдумы Михаил Делягин заявил, что российская делегация в США получила от американских конгрессменов подарки — носки с портретом президента Дональда Трампа. Парламентарии также приняли в дар открытку, посвященную советско-американской космической программе «Союз — Аполлон».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.