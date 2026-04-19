Определился победитель матча между «Баварией» и «Штутгартом»

«Бавария» стала чемпионом Германии по футболу после разгрома «Штутгарта»

Хироки Ито («Бавария») и Йоша Вагноман («Штутгарт») Хироки Ито («Бавария») и Йоша Вагноман («Штутгарт») Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press
Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Штутгартом» в домашнем матче 30-го тура Бундеслиги и досрочно обеспечила себе чемпионский титул в Германии по футболу, сообщила пресс-служба ФК. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

В составе победителей голы забили Рафаэл Геррейру (31-я минута), Николас Джексон (33-я), Альфонсо Дэвис (37-я) и Гарри Кейн (52-я). У «Штутгарта» отличились Крис Фюрих (21-я) и Чема Андрес (89-я).

«Бавария» набрала 79 очков и за четыре тура до финиша стала недосягаемой для дортмундской «Боруссии», которая занимает второе место с 64 баллами. Мюнхенский клуб стал чемпионом Германии второй сезон подряд и в 35-й раз в истории, что является национальным рекордом.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что на чемпионате мира по футболу 2026 года впервые в истории состоится музыкальное шоу в перерыве финального матча. Решающая игра турнира запланирована на 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси, заявил глава организации.

