19 апреля 2026 в 20:18

Предупреждение Медведева вызвало бурную реакцию в соцсети

Пользователи X раскритиковали запрос Чехии к замглавы Совбеза РФ Медведеву

Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Пользователи соцсети X бурно отреагировали на публикацию профессора Гленна Дизена о том, что Чехия запросила объяснения после слов зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. До этого Медведев назвал места производства БПЛА в Европе законными целями для ударов.

Я пытаюсь объяснить людям, что Великобритания уже довольно давно находится в состоянии войны с Россией, это так. И если ситуация обострится, мы станем ее законной целью. Абсурдно, что запуск британских ракет по России не считается участием в конфликте, — написал один из пользователей.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России прокомментировал в своих соцсетях публикацию Министерства обороны РФ с перечнем европейских предприятий, выпускающих дроны для Украины. По мнению политика, данное сообщение военного ведомства следует воспринимать максимально дословно.

Кроме того, китайские журналисты заявили, что Дмитрий Медведев своим предупреждением в адрес Европы о расположении украинских заводов по выпуску дронов поразил мировую общественность. В публикации отмечается, что 15 апреля политик уведомил страны региона о том, что они находятся в зоне поражения российских ракет.

