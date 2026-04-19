19 апреля 2026 в 20:29

В Тюмени хозяйка избила таксу в лифте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Тюмени камера видеонаблюдения в лифте высотки засняла жестокое обращение женщины с собакой, передает Telegram-канал «ЧП Тюмень». По данным источника, жительница Ново-Патрушево била таксу по голове, пока поднималась на свой этаж.

Ее собака часто гадит в лифте, но хозяйка за ней ничего никогда не убирает. На просьбы убрать экскременты таксы отвечает, что ей пофигу. Насколько часто она бьет животное — не знаю, — рассказала одна из тюменок.

Жильцы специально распространили запись, чтобы привлечь женщину к ответственности и спасти собаку. По словам соседей, они уже делали ей замечания, но она на них не реагирует. Теперь тюменке грозит наказание за жестокое обращение с животным — от штрафа до ареста, если будет доказано, что она умышленно причиняла питомцу боль.

Ранее в Люберцах полиция задержала мужчину, который жестоко избил хаски деревянным бруском. Он пояснил, что собака якобы напала на его курицу. У животного диагностировали перелом черепа. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.

