Стало известно, чем угостили российских депутатов в США Журналист Юнашев: депутатов из России угостили кока-колой в США

Российских парламентариев, прибывших с переговорами в Соединенные Штаты, угостили американской кока-колой, рассказал журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале. По словам автора публикации, это свидетельствует об укреплении межпарламентских связей между двумя странами.

Межпарламентские связи России и США крепнут. Наших депутатов уже и колой угостили. Настоящей, американской, — говорится в сообщении.

Ранее член Госдумы Михаил Делягин заявил, что российская делегация в США получила от американских конгрессменов подарки — носки с портретом президента Дональда Трампа. Парламентарии также приняли в дар открытку, посвященную советско-американской космической программе «Союз — Аполлон».

Кроме того, в пресс-службе посольства России в Вашингтоне заявили, что визит российских парламентариев в Соединенные Штаты представляет собой важный этап на пути к восстановлению двусторонних отношений. В дипмиссии подчеркнули, что поездка имеет большое значение для возобновления межпарламентского диалога.