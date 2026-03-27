Рубио: Трамп стремится как можно быстрее достичь прекращения огня на Украине

Президент США Дональд Трамп стремится как можно быстрее достичь прекращения огня на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио в соцсети X. Он отметил, что подтвердил эту позицию главы Белого дома во время саммита глав МИД G7, который проходит 27 марта.

Президент Трамп привержен достижению прекращения огня и урегулированию российско-украинского конфликта путем переговоров как можно скорее, — написал Рубио.

Ранее издание Newsweek сообщило, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о позиции США по Донбассу оказались ложью. Представитель американской администрации опроверг утверждение о том, что гарантии безопасности для Киева после завершения конфликта якобы зависят от полного выхода ВСУ из региона.

До этого американская конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна отметила, что Зеленский должен прекратить затягивание конфликта и пойти на мирное соглашение с Россией. Ее заявление прозвучало после интервью украинского лидера, в котором он обвинил США в давлении на Киев.