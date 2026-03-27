27 марта 2026 в 16:45

Рубио раскрыл намерения Трампа по украинскому конфликту

Рубио: Трамп стремится как можно быстрее достичь прекращения огня на Украине

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Craig Hudson/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп стремится как можно быстрее достичь прекращения огня на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио в соцсети X. Он отметил, что подтвердил эту позицию главы Белого дома во время саммита глав МИД G7, который проходит 27 марта.

Президент Трамп привержен достижению прекращения огня и урегулированию российско-украинского конфликта путем переговоров как можно скорее, — написал Рубио.

Ранее издание Newsweek сообщило, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о позиции США по Донбассу оказались ложью. Представитель американской администрации опроверг утверждение о том, что гарантии безопасности для Киева после завершения конфликта якобы зависят от полного выхода ВСУ из региона.

До этого американская конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна отметила, что Зеленский должен прекратить затягивание конфликта и пойти на мирное соглашение с Россией. Ее заявление прозвучало после интервью украинского лидера, в котором он обвинил США в давлении на Киев.

США
Марко Рубио
Украина
Дональд Трамп
Россия
Военэксперт раскрыл, к чему энергетический кризис может привести Европу
Убийцу кинооператора Политика заочно осудили на 11 лет
Назван стартовый состав сборной России на матч с Никарагуа
Российские специалисты научили БПЛА работать в «стае»
Под Харьковом задержаны подозреваемые в двойном убийстве дезертиры ВСУ
Израиль и США атаковали ядерный комплекс в Иране
Суд сжалился над россиянином, который от испуга сходил под себя
Хакеры добрались до главы ФБР
Норвегия отказалась предоставлять временную защиту украинцам
Охотник против БПЛА и кошмар ВСУ из-за Ирана: новости СВО на вечер 27 марта
В Госдуме объяснили, почему мигранты из Афганистана не нужны России
Родственники на Украине, трое детей, театр: как живет Ольга Ломоносова
В США пришли в ужас из-за неожиданного шага «разгромленного» Ирана
«Реорганизация»: военэксперт о словах Стубба про раскол НАТО
Иран пообещал привлечь Израиль к ответу за гибель дипломатов
Экс-капитан сборной России по футболу пробежал 73 км за шесть часов
Бывшая жена Товстика потерпела фиаско в суде по делу о разводе
В SpaceX озвучили дату высадки человека на Луне
В Sony сообщили неприятные новости для российских геймеров
В США раскрыли, как Иран может обернуть наземную операцию в свою пользу
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

