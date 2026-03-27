27 марта 2026 в 18:05

Россиянин попал в больницу с ОРВИ и умер после ранения в шею

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Житель Геленджика по имени Константин попал в одну из местных больниц с ОРВИ, где впоследствии скончался, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, 26-летнеий пациент умер из-за проникающего ранения в шею. Близкие мужчины предполагают, что врачи могли пробить ему артерию катетером.

Как уточнил канал, после капельницы у Константина резко упало давление. Врачи приняли решение перевести его в реанимацию. Они уверяли, что с пациентом все в порядке. Однако к утру мужчина уже был мертв.

Ранее пластический хирург профессор Тигран Алексанян призвал пациентов обязательно требовать у клиники лицензию и дипломы врачей, чтобы убедиться в безопасности и легальности проведения пластики. По его словам, этичное медучреждение должно работать максимально прозрачно и предоставлять все требующиеся документы по первому запросу.

До этого в Дагестане медики извлекли из мочевого пузыря 79-летней пациентки салфетку, оставленную там другими врачами во время прошлой операции. Женщина была госпитализирована с острыми болями в брюшной полости, а после проведенной процедуры ее выписали.

Геленджик
Краснодарский край
пациенты
врачебные ошибки
врачи
смерти
погибшие
