20 января 2026 в 03:20

Названы документы, которые нужно требовать в клинике перед пластикой

Хирург Алексанян: перед пластикой нужно проверить лицензию клиники

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пациенту необходимо обязательно запросить у клиники лицензию и дипломы врачей, чтобы убедиться в безопасности и легальности проведения пластики, заявил NEWS.ru пластический хирург профессор Тигран Алексанян. По его словам, этичное медучреждение должно работать максимально прозрачно и предоставлять все требующиеся документы по первому запросу.

Современная этичная клиника работает прозрачно. Перед проведением пластической операции вы вправе попросить, и вам должны показать лицензию медучреждения, дипломы и сертификаты врачей, информированное добровольное согласие на операцию. Это документ, который подробно разъяснят перед подписанием. В нем должны быть перечислены все возможные риски. Также стоит потребовать договор на оказание медицинских услуг с четким указанием стоимости и портфолио врача с реальными фотографиями результатов операций, — пояснил Алексанян.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что клиники вправе отказать пациентам в проведении операции, если вмешательство выходит за рамки лицензии или противоречит медицинским стандартам. По его словам, медучреждение также может отказать в услуге при наличии противопоказаний у пациента.

