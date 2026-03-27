У известного режиссера остановилось сердце

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что у режиссера и преподавателя ВГИКа Олега Шухера остановилось сердце. По его данным, кинематографисту вызвали скорую из-за затрудненного дыхания.

Как отмечает канал, ранее Шухеру диагностировали болезнь сердца, его госпитализировали в состоянии клинической смерти. По информации авторов, сейчас за жизнь режиссера, который был учеником другого известного деятеля искусств Марлена Хуциева, борются врачи.

Ранее сообщалось, что известный американский телеведущий Сэм Чэмпион перенес экстренную операцию на сердце. Сам он узнал о необходимости хирургического вмешательства лишь после того, как прошел кардиологический стресс-тест.

До этого врачи больницы имени Вересаева в Москве провели 65-летней женщине уникальную операцию. Они заново установили кардиостимулятор и закрепили электроды прямо на поверхности сердца пациентки.

Прежде кардиолог Елена Голухова рассказала, что правильное питание, качественный сон, регулярная физическая активность и отказ от курения поддержат здоровье сердца и сосудов. По ее словам, также немаловажно контролировать уровень глюкозы и липидов в крови.