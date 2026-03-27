Известный телеведущий перенес экстренную операцию на сердце

Известный американский телеведущий Сэм Чэмпион перенес экстренную операцию на сердце, сообщает Page Six. Сам он узнал о необходимости хирургического вмешательства лишь после того, как прошел кардиологический стресс-тест.

Сэм Чэмпион рассказал, что его одышка заставила врачей провести ему срочную операцию на сердце, — говорится в публикации.

Вскоре Чэмпион вернулся к программе «Доброе утро, Америка», где он ведет прогноз погоды. Сам он уверен, что если бы не тест, он бы мог уже никогда не выйти на работу.

Ранее невролог Марина Аникина заявила, что новые клинические рекомендации по лечению гриппа, исключающие антибиотики и диуретики, «подсветили» распространенные ошибки как врачебной практики, так и самолечения. По ее мнению, это не изменение, а лишь закрепление существующих норм, поскольку антибактериальные препараты неэффективны против вирусных инфекций.

До этого кардиолог Елена Голухова рассказала, что правильное питание, качественный сон, регулярная физическая активность и отказ от курения поддержат здоровье сердца и сосудов. По ее словам, также немаловажно контролировать уровень глюкозы и липидов в крови, массу тела и артериальное давление.