27 марта 2026 в 17:42

Известный телеведущий перенес экстренную операцию на сердце

Американскому телеведущему Сэму Чэмпиону провели экстренную операцию на сердце

Известный американский телеведущий Сэм Чэмпион перенес экстренную операцию на сердце, сообщает Page Six. Сам он узнал о необходимости хирургического вмешательства лишь после того, как прошел кардиологический стресс-тест.

Сэм Чэмпион рассказал, что его одышка заставила врачей провести ему срочную операцию на сердце, — говорится в публикации.

Вскоре Чэмпион вернулся к программе «Доброе утро, Америка», где он ведет прогноз погоды. Сам он уверен, что если бы не тест, он бы мог уже никогда не выйти на работу.

Ранее невролог Марина Аникина заявила, что новые клинические рекомендации по лечению гриппа, исключающие антибиотики и диуретики, «подсветили» распространенные ошибки как врачебной практики, так и самолечения. По ее мнению, это не изменение, а лишь закрепление существующих норм, поскольку антибактериальные препараты неэффективны против вирусных инфекций.

До этого кардиолог Елена Голухова рассказала, что правильное питание, качественный сон, регулярная физическая активность и отказ от курения поддержат здоровье сердца и сосудов. По ее словам, также немаловажно контролировать уровень глюкозы и липидов в крови, массу тела и артериальное давление.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт раскрыл, к чему энергетический кризис может привести Европу
Убийцу кинооператора Политика заочно осудили на 11 лет
Назван стартовый состав сборной России на матч с Никарагуа
Российские специалисты научили БПЛА работать в «стае»
Под Харьковом задержаны подозреваемые в двойном убийстве дезертиры ВСУ
Израиль и США атаковали ядерный комплекс в Иране
Суд сжалился над россиянином, который от испуга сходил под себя
Хакеры добрались до главы ФБР
Норвегия отказалась предоставлять временную защиту украинцам
Охотник против БПЛА и кошмар ВСУ из-за Ирана: новости СВО на вечер 27 марта
В Госдуме объяснили, почему мигранты из Афганистана не нужны России
Родственники на Украине, трое детей, театр: как живет Ольга Ломоносова
В США пришли в ужас из-за неожиданного шага «разгромленного» Ирана
«Реорганизация»: военэксперт о словах Стубба про раскол НАТО
Иран пообещал привлечь Израиль к ответу за гибель дипломатов
Экс-капитан сборной России по футболу пробежал 73 км за шесть часов
Бывшая жена Товстика потерпела фиаско в суде по делу о разводе
В SpaceX озвучили дату высадки человека на Луне
В Sony сообщили неприятные новости для российских геймеров
В США раскрыли, как Иран может обернуть наземную операцию в свою пользу
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

