Россиянам рассказали о главной ошибке при лечении гриппа

Новые клинические рекомендации по лечению гриппа, исключающие антибиотики и диуретики, «подсветили» распространенные ошибки как врачебной практики, так и самолечения, сообщила невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина в беседе с РБК. По ее мнению, это не изменение, а лишь закрепление существующих норм, поскольку антибактериальные препараты неэффективны против вирусных инфекций.

В этом новом стандарте еще раз «подсветили», что антибиотикотерапия при вирусной инфекции, к которой относится грипп, не показана, потому что антибиотики действуют против бактериальной, а не вирусной флоры, против патогена другого, — сказала она.

Ранее Министерство здравоохранения России сократило перечень лекарственных средств, рекомендованных для лечения гриппа. Согласно обновленному приказу, размещенному на портале правовой информации 27 января, число позиций уменьшилось с более чем 50 до 39.

Кроме того, научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин рассказал, что новый противораковый препарат «Ракурс, 223Ra» превосходит ранее существовавшие аналоги. По его словам, это средство способно ослабить нежелательные последствия терапии онкологических болезней.