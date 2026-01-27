Минздрав изменил список препаратов для лечения гриппа Минздрав сократил перечень рекомендованных для лечения гриппа препаратов до 39

Министерство здравоохранения России сократило список лекарств, рекомендуемых для терапии гриппа. Согласно новому приказу, количество наименований уменьшено с более чем 50 до 39.

Документ опубликован 27 января на портале правовой информации. Данная мера направлена на оптимизацию терапии и предотвращение необоснованного применения лекарств, в частности антибиотиков, при вирусной инфекции.

Из перечня исключены препараты, которые ранее могли назначаться при гриппе, но не являются специфическими для его лечения. В их числе — психостимуляторы, а также антибиотики пенициллинового, тетрациклинового и макролидного ряда.

Одновременно приказом утвержден стандарт обследования пациентов с гриппоподобными заболеваниями. Он включает до 27 лабораторных тестов, в том числе анализы на вирусы гриппа, коронавирусы и другие респираторные инфекции для точной диагностики.

Ранее врач Роман Козлов рассказал, что пациентам не следует самостоятельно назначать себе антибиотики, поскольку это может привести к развитию устойчивости у бактерий. По его словам, из-за этого эффективность доступных антибиотиков снижается.