Минздрав изменил список препаратов для лечения гриппа

Министерство здравоохранения России сократило список лекарств, рекомендуемых для терапии гриппа. Согласно новому приказу, количество наименований уменьшено с более чем 50 до 39.
Документ опубликован 27 января на портале правовой информации. Данная мера направлена на оптимизацию терапии и предотвращение необоснованного применения лекарств, в частности антибиотиков, при вирусной инфекции.
Из перечня исключены препараты, которые ранее могли назначаться при гриппе, но не являются специфическими для его лечения. В их числе — психостимуляторы, а также антибиотики пенициллинового, тетрациклинового и макролидного ряда.
Одновременно приказом утвержден стандарт обследования пациентов с гриппоподобными заболеваниями. Он включает до 27 лабораторных тестов, в том числе анализы на вирусы гриппа, коронавирусы и другие респираторные инфекции для точной диагностики.
Ранее врач Роман Козлов рассказал, что пациентам не следует самостоятельно назначать себе антибиотики, поскольку это может привести к развитию устойчивости у бактерий. По его словам, из-за этого эффективность доступных антибиотиков снижается.