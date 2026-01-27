Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 22:23

Минздрав изменил список препаратов для лечения гриппа

Минздрав сократил перечень рекомендованных для лечения гриппа препаратов до 39

Лекарственные препараты различной формы выпуска Лекарственные препараты различной формы выпуска Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Министерство здравоохранения России сократило список лекарств, рекомендуемых для терапии гриппа. Согласно новому приказу, количество наименований уменьшено с более чем 50 до 39.

Документ опубликован 27 января на портале правовой информации. Данная мера направлена на оптимизацию терапии и предотвращение необоснованного применения лекарств, в частности антибиотиков, при вирусной инфекции.

Из перечня исключены препараты, которые ранее могли назначаться при гриппе, но не являются специфическими для его лечения. В их числе — психостимуляторы, а также антибиотики пенициллинового, тетрациклинового и макролидного ряда.

Одновременно приказом утвержден стандарт обследования пациентов с гриппоподобными заболеваниями. Он включает до 27 лабораторных тестов, в том числе анализы на вирусы гриппа, коронавирусы и другие респираторные инфекции для точной диагностики.

Ранее врач Роман Козлов рассказал, что пациентам не следует самостоятельно назначать себе антибиотики, поскольку это может привести к развитию устойчивости у бактерий. По его словам, из-за этого эффективность доступных антибиотиков снижается.

стандарты
грипп
списки
препараты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чешский президент заявил, что подвергся вымогательству
Фигурант дела о хищениях в Курской области дал новые показания
Захарова жестко ответила президенту Польши из-за слов о холокосте
«Перевести меру в постоянную»: в РФ призвали закрепить параллельный импорт
Удивил Америку, взорвал НБА: русский баскетболист Демин покоряет Штаты
Трейдеры и инвесторы все больше теряют веру в доллар США
Научный самолет NASA совершил экстренную посадку
Украинские силы лишились 18 беспилотников в попытке атаковать Россию
На Украине озвучили, кто подпишет 20-пунктный мирный план
Польский президент грубо исказил историю на церемонии в Освенциме
Минздрав изменил список препаратов для лечения гриппа
Долина намекнула, что перестала печалиться об утрате квартиры
Доставка, транспорт, ЖКХ: во что обходятся россиянам рекордные снегопады
WhatsApp повысил уровень приватности пользователей
Онлайн-казино станет легальным в России? Кто предложил, кто за и против
Европейская страна увеличила свое военное присутствие на Украине
Ядерная угроза стала ближе? Часы Судного дня, оценка ученых
В Совфеде готовятся к отставке сенатора от Нижегородской области
Трамп заявил о происходящих хороших событиях на переговорах по Украине
Долина уступила «хитрому» мальчику на концерте
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.