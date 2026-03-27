27 марта 2026 в 17:51

Минфин США снял санкции с российского банкира

Минфин США снял санкции с экс-главы Внешэкономбанка Дмитриева

Владимир Дмитриев Владимир Дмитриев Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Министерство финансов США исключило из санкционного списка бывшего председателя Внешэкономбанка Владимира Дмитриева, соответствующая информация содержится в документе, опубликованном на сайте американского ведомства. В перечне имен значится Владимир Дмитриев с датой рождения, совпадающей с датой рождения финансиста.

Дмитриев был включен в санкционный список в мае 2022 года как лицо, имеющее связь с Газпромбанком.

Ранее Европейский суд отклонил апелляции пяти российских бизнесменов на введенные против них санкции. Речь идет о Дмитрии Пумпянском, Тигране Хадавердяне, Викторе Рашникове, Дмитрии Мазепине и Германе Хане.

До этого американская сторона вывела из-под антироссийских ограничений пять физических лиц и три компании. Из санкционных списков исключили россиян Евгению Тюрикову (также известна под фамилиями Смирнова и Дяткова) и Бориса Воронцова, гражданина Турции Берка Тюркена.

Между тем глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркивала, что решение США ослабить санкционное давление на российскую нефть вызывает серьезное беспокойство в Европе. По ее словам, такой шаг создает опасный прецедент.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

