Минфин США снял санкции с российского банкира

Министерство финансов США исключило из санкционного списка бывшего председателя Внешэкономбанка Владимира Дмитриева, соответствующая информация содержится в документе, опубликованном на сайте американского ведомства. В перечне имен значится Владимир Дмитриев с датой рождения, совпадающей с датой рождения финансиста.

Дмитриев был включен в санкционный список в мае 2022 года как лицо, имеющее связь с Газпромбанком.

Ранее Европейский суд отклонил апелляции пяти российских бизнесменов на введенные против них санкции. Речь идет о Дмитрии Пумпянском, Тигране Хадавердяне, Викторе Рашникове, Дмитрии Мазепине и Германе Хане.

До этого американская сторона вывела из-под антироссийских ограничений пять физических лиц и три компании. Из санкционных списков исключили россиян Евгению Тюрикову (также известна под фамилиями Смирнова и Дяткова) и Бориса Воронцова, гражданина Турции Берка Тюркена.

Между тем глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркивала, что решение США ослабить санкционное давление на российскую нефть вызывает серьезное беспокойство в Европе. По ее словам, такой шаг создает опасный прецедент.