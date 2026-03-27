Трамп исчез на сутки и вышел к публике со «странным лицом» Irish Star: у Трампа появились синяки и изменилось лицо за сутки отсутствия

Американские и европейские журналисты обратили внимание на загадочное исчезновение президента США Дональда Трампа из публичного пространства на сутки, после чего политик появился с двумя новыми гематомами и «странным лицом», передает Irish Star. Общественность обнаружила, что внешность главы государства претерпела заметные изменения.

После 24-часового отсутствия на публике у Дональда Трампа появились два шокирующих синяка. <…> Общественность заметила, что с его лицом что-то не так, — говорится в материале.

Ранее Трамп вновь оказался в центре внимания из-за своего самочувствия. В интернете появились снимки, где под правым ухом политика заметно крупное красное пятно, напоминающее высыпания. В отличие от прошлых разов, глава государства не стал скрывать его тональным средством.

Кроме того, британский политик Джордж Гэллоуэй заявил, что президент США переживает нервный срыв на фоне проводимой операции против Ирана. Он обратился к окружению американского лидера с резким требованием убрать его. Гэллоуэй подчеркнул, что сложившаяся обстановка требует незамедлительного вмешательства со стороны тех, кто находится рядом с главой государства.