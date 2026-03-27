Факт отправки украинскими властями средств на переизбрание экс-президента США Джо Байдена является лишь верхушкой айсберга, заявил в соцсетях глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Поводом для такого заявления стала соответствующая публикация в СМИ.

В статье, на которую сослался Дмитриев, утверждалось, что перед президентскими выборами в США в 2024 году Киев планировал вернуть в Вашингтон сотни миллионов долларов из средств американских налогоплательщиков. Эти деньги были ранее выделены на развитие чистой энергетики на Украине.

Почему Демократическая партия США отмывает деньги через Украину? Это лишь верхушка айсберга? — написал по этому поводу спецпредставитель президента РФ.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Украину в намерении помешать ему на выборах главы государства в 2024 году. По его словам, американские спецслужбы перехватили сообщения Киева, в которых обсуждался заговор с целью перенаправления денег на переизбрание Байдена.

Прежде Трамп высмеял Байдена, изобразив поведение экс-главы Белого дома на публике во время встречи с республиканцами. Американский лидер показал, как политик якобы теряется на сцене, не может найти лестницу и произносит бессвязные слова.