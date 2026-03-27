27 марта 2026 в 17:47

Дмитриев задал неудобный вопрос о деньгах Киева на переизбрание Байдена

Дмитриев назвал верхушкой айсберга отправку денег Украиной Демпартии США

Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Факт отправки украинскими властями средств на переизбрание экс-президента США Джо Байдена является лишь верхушкой айсберга, заявил в соцсетях глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Поводом для такого заявления стала соответствующая публикация в СМИ.

В статье, на которую сослался Дмитриев, утверждалось, что перед президентскими выборами в США в 2024 году Киев планировал вернуть в Вашингтон сотни миллионов долларов из средств американских налогоплательщиков. Эти деньги были ранее выделены на развитие чистой энергетики на Украине.

Почему Демократическая партия США отмывает деньги через Украину? Это лишь верхушка айсберга? — написал по этому поводу спецпредставитель президента РФ.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Украину в намерении помешать ему на выборах главы государства в 2024 году. По его словам, американские спецслужбы перехватили сообщения Киева, в которых обсуждался заговор с целью перенаправления денег на переизбрание Байдена.

Прежде Трамп высмеял Байдена, изобразив поведение экс-главы Белого дома на публике во время встречи с республиканцами. Американский лидер показал, как политик якобы теряется на сцене, не может найти лестницу и произносит бессвязные слова.

Военэксперт раскрыл, к чему энергетический кризис может привести Европу
Убийцу кинооператора Политика заочно осудили на 11 лет
Назван стартовый состав сборной России на матч с Никарагуа
Российские специалисты научили БПЛА работать в «стае»
Под Харьковом задержаны подозреваемые в двойном убийстве дезертиры ВСУ
Израиль и США атаковали ядерный комплекс в Иране
Суд сжалился над россиянином, который от испуга сходил под себя
Хакеры добрались до главы ФБР
Норвегия отказалась предоставлять временную защиту украинцам
Охотник против БПЛА и кошмар ВСУ из-за Ирана: новости СВО на вечер 27 марта
В Госдуме объяснили, почему мигранты из Афганистана не нужны России
Родственники на Украине, трое детей, театр: как живет Ольга Ломоносова
В США пришли в ужас из-за неожиданного шага «разгромленного» Ирана
«Реорганизация»: военэксперт о словах Стубба про раскол НАТО
Иран пообещал привлечь Израиль к ответу за гибель дипломатов
Экс-капитан сборной России по футболу пробежал 73 км за шесть часов
Бывшая жена Товстика потерпела фиаско в суде по делу о разводе
В SpaceX озвучили дату высадки человека на Луне
В Sony сообщили неприятные новости для российских геймеров
В США раскрыли, как Иран может обернуть наземную операцию в свою пользу
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

