«Если оправдает репутацию»: в США запаниковали из-за чудо-оружия России

Российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» превосходит все западные системы противовоздушной обороны, заявил обозреватель американского журнала The National Interest Ставрос Атламазоглу. По его словам, гиперзвуковые боеприпасы способны пробивать даже самые эффективные средства ПВО. Эксперт также назвал «Кинжалы» чудо-оружием.

Если это оружие оправдает свою репутацию, оно фактически сделает устаревшими системы ПВО США и НАТО, — подчеркнул аналитик.

«Кинжал», как говорят разработчики, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на расстояние до двух тысяч километров в том числе ядерные боезаряды. Этими ракетами оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.

Ранее в Минобороны России сообщили, что самолеты МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. В ходе миссии экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе. Полеты прошли в строгом соответствии с международными правилами.