27 марта 2026 в 17:52

Сборная Ирана по футболу необычно почтила память погибших девочек из Минаба

Сборная Ирана по футболу почтила память погибших школьниц из Минаба на матче

Спасатели и местные жители пытаются извлечь раненых из-под завалов в атакованной начальной школе для девочек в Минабе, 1 марта 2026 года Спасатели и местные жители пытаются извлечь раненых из-под завалов в атакованной начальной школе для девочек в Минабе, 1 марта 2026 года Фото: Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press
Сборная Ирана по футболу почтила память школьниц из города Минаб, которые погибли в результате удара со стороны США и Израиля. В соцсетях распространилось видео, на котором спортсмены стоят на поле с детскими рюкзаками и слушают гимн страны.

Трагедия произошла около 10 часов утра, когда в школе проходила пересменка — у учениц второй смены только начинались уроки, поэтому в учебном заведении было много детей, их родителей и педагогов. По оценкам местных властей, в здании находились 170 девочек.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал провести расследование удара по школе в Минабе в кратчайшие сроки и обнародовать итоги. Он отметил, что высокопоставленные представители США уже сообщили о начале проверки.

Постпред Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни между тем направил в ВОЗ письмо, в котором сказано о гибели не менее 13 детей в возрасте до пяти лет при атаках США и Израиля с 28 февраля. По словам дипломата, жертвами ударов стал 21 сотрудник системы здравоохранения, еще 108 получили ранения.

Иран
школьницы
трагедии
футболисты
Назван стартовый состав сборной России на матч с Никарагуа
Российские специалисты научили БПЛА работать в «стае»
Под Харьковом задержаны подозреваемые в двойном убийстве дезертиры ВСУ
Израиль и США атаковали ядерный комплекс в Иране
Суд сжалился над россиянином, который от испуга сходил под себя
Хакеры добрались до главы ФБР
Норвегия отказалась предоставлять временную защиту украинцам
Охотник против БПЛА и кошмар ВСУ из-за Ирана: новости СВО на вечер 27 марта
В Госдуме объяснили, почему мигранты из Афганистана не нужны России
Родственники на Украине, трое детей, театр: как живет Ольга Ломоносова
В США пришли в ужас из-за неожиданного шага «разгромленного» Ирана
«Реорганизация»: военэксперт о словах Стубба про раскол НАТО
Иран пообещал привлечь Израиль к ответу за гибель дипломатов
Экс-капитан сборной России по футболу пробежал 73 км за шесть часов
Суд не встал на сторону бывшей жены Товстика по делу о разводе
В SpaceX озвучили дату высадки человека на Луне
В Sony сообщили неприятные новости для российских геймеров
В США раскрыли, как Иран может обернуть наземную операцию в свою пользу
Россиянин попал в больницу с ОРВИ и умер после ранения в шею
Ректор МГИМО оценил результаты программы переподготовки ветеранов СВО
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

