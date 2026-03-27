Сборная Ирана по футболу необычно почтила память погибших девочек из Минаба

Сборная Ирана по футболу почтила память школьниц из города Минаб, которые погибли в результате удара со стороны США и Израиля. В соцсетях распространилось видео, на котором спортсмены стоят на поле с детскими рюкзаками и слушают гимн страны.
Трагедия произошла около 10 часов утра, когда в школе проходила пересменка — у учениц второй смены только начинались уроки, поэтому в учебном заведении было много детей, их родителей и педагогов. По оценкам местных властей, в здании находились 170 девочек.
Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк потребовал провести расследование удара по школе в Минабе в кратчайшие сроки и обнародовать итоги. Он отметил, что высокопоставленные представители США уже сообщили о начале проверки.
Постпред Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни между тем направил в ВОЗ письмо, в котором сказано о гибели не менее 13 детей в возрасте до пяти лет при атаках США и Израиля с 28 февраля. По словам дипломата, жертвами ударов стал 21 сотрудник системы здравоохранения, еще 108 получили ранения.