В Госдуме призвали ответить на нападение на Русский дом в Праге Депутат Журавлев призвал вручить ноту послу Чехии в РФ за атаку на Русский дом

Послу Чехии в России Даниэлу Коштовалу нужно вручить ноту после атаки на Русский дом в Праге, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он выразил уверенность, что подобное происшествие не могло произойти без согласования властей.

На такие инциденты, [как нападение на Русский дом в Праге], нужно реагировать быстро и жестко. Никогда не поверю, чтобы такого рода теракты, да еще и с видеосопровождением, совершались без ведома и поощрения местных властей. Надо вызвать чешского посла в МИД, вручить ему ноту, выслать нескольких работников посольства, а если с первого раза не поймут — снять полицейскую охрану со здания. Вряд ли они сами смогут патрулировать периметр, побоятся, — сказал Журавлев.

Ранее замглавы Россотрудничества Павел Шевцов заявил, что злоумышленники, напавшие на Русский дом в Праге, намеревались причинить зданию максимальный ущерб, целясь в определенное место. По его словам, нападавшие бросали «коктейли Молотова» в том числе в район библиотеки.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нападение на Русский дом варварским актом. При атаке злоумышленники использовали три бутылки с зажигательной смесью. Информации о разрушениях или пострадавших нет.