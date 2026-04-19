19 апреля 2026 в 10:52

Российские бизнесмены стали отказываться от дорогих машин

Российские бизнесмены стали чаще покупать электросамокаты вместо автомобилей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российские бизнесмены стали чаще покупать электросамокаты вместо автомобилей, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, продажи этих средств индивидуальной мобильности (СИМ) с января выросли на 400%. Высокий спрос объясняют удобством передвижения по дорогам и отсутствием пробок.

Отмечается, что чаще всего предприниматели выбирают американо-китайские модели самокатов, которые стоят в среднем 250–300 тыс. рублей. Таким СИМ разгоняются до 50–80 км/ч. Также популярны более медленные самокаты за 100–150 тыс. рублей.

Ранее «Яндекс» сформулировал четыре основных правила регулирования для сервисов по аренде электросамокатов. В пресс-службе компании уточнили, что одно из них заключается в том, чтобы ограничить максимальное количество СИМ на улицах.

До этого директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила, что Москва не будет запрещать использование электросамокатов. При этом она отметила, что ограничения могут появиться в других городах. Эксперт напомнила, что запреты уже действуют в Люберцах и Котельниках.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
