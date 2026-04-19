Мирошник назвал недоработкой России прием западных гостей на Украине

Возможность Украины принимать западных гостей является серьезной недоработкой России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, которые передает ИС «Вести», в Киев едут не защищать россиян, а «прикоснуться к радикализации».

Сам факт вот этих поездок на территорию [Украины] — это все-таки наша недоработка. <...> Они едут туда совершенно за другим: едут прикоснуться к этой радикализации, продемонстрировать свою приверженность подготовке к войне с Россией, — отметил дипломат.

Мирошник также подчеркнул, что для возобновления переговоров по Украине необходима готовность к диалогу со стороны Киева и Вашингтона. Он добавил, что ключевым условием является заинтересованность всех участников процесса.

По мнению дипломата, одних заявлений о стремлении к миру недостаточно. Стороны должны предпринимать конкретные шаги и предлагать реалистичные подходы, которые позволят достичь взаимоприемлемых договоренностей, резюмировал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад всегда провоцировал постсоветские республики против России. По его словам, это вполне известно главе Украины Владимиру Зеленскому.