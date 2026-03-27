27 марта 2026 в 19:44

Россия дала арабским странам одно обещание по Ормузскому проливу в ООН

МИД заявил о готовности работать со странами Персидского залива в ООН

Россия готова работать со странами Персидского залива в ООН по вопросу безопасности в Ормузском проливе, следует из сообщения МИД РФ. В ведомстве также подчеркнули, что отношениям Москвы с арабскими государствами несвойственны ультимативные требования и неготовность учитывать интересы друг друга.

Готовы участвовать в выработке взаимоприемлемых решений Совета Безопасности на транспарентной основе, в рамках дружеского диалога, направленного на поиск компромиссов, — говорится в заявлении.

Ранее глава американской дипломатии Марко Рубио заявил, что сроки возобновления движения судов через Ормузский пролив определяет исключительно иранская сторона. По словам госсекретаря, навигация может быть восстановлена в любой момент, если Тегеран перестанет чинить препятствия международному судоходству.

Кроме того, по данным источников, Объединенные Арабские Эмираты готовы задействовать свои военно-морские силы для разблокировки Ормузского пролива. Отмечается, что ОАЭ совместно с Бахрейном разрабатывают проект резолюции Совета Безопасности ООН, который предоставил бы им полномочия на проведение операций по восстановлению навигации в проливе.

МИД РФ
Ближний Восток
Ормузский пролив
ООН
