Российский посол представил свои копии верительных грамот Посол РФ в Турции Вершинин вручил в МИД копии верительных грамот

Посол России в Турции Сергей Вершинин вручил в МИД страны копии верительных грамот, говорится в сообщении российского диппредставительства в соцсетях. Отмечается, что состоялась встреча посла с заместителем министра иностранных дел Турции Беррис Экинджи.

26 марта чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Турецкой Республике Сергей Вершинин вручил в МИД Турции копии верительных грамот, — сказано в сообщении.

В посольстве добавили, что в ходе беседы Вершинина и Экинджи были рассмотрены задачи дальнейшего развития многогранных двусторонних отношений. Также был затронут ряд актуальных региональных и международных вопросов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ Молдавии принять верительные грамоты у посла РФ Олега Озерова из-за якобы «вызывающего отношения» России к Кишиневу не имеет оснований. Она выразила надежду, что Молдавия примет верительные грамоты у посла РФ. Отмечается, что спикер парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил, что посол России в Кишиневе Озеров не получит возможности представить свои верительные грамоты до тех пор, пока российское руководство продолжает демонстрировать провокационное поведение.