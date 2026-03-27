Россия потребовала усиления защиты от Украины энергопоставок в Черном море

Россия считает необходимым принять дополнительные меры для обеспечения безопасности энергетических поставок в Черноморском регионе, заявили в российском Министерстве иностранных дел по итогам встречи замглавы МИД РФ Александра Грушко с турецким послом в Москве. В дипведомстве подчеркнули важность четкой публичной реакции с осуждением действий украинского правительства.

С российской стороны подчеркнута необходимость ясной публичной реакции с осуждением преступных действий киевского режима, принятия дополнительных мер в целях обеспечения безопасности энергетических поставок в регионе, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна приостановит транзит газа на Украину, пока не возобновятся поставки российской нефти. По словам политика, соответствующее решение было принято на заседании венгерского правительства.

Кроме того, он подверг резкой критике Киев. Политик назвал Украину «террористическим государством» и подчеркнул, что Будапешт не собирается поддаваться давлению, которое, по его утверждению, выражается в энергетической изоляции и шантаже.