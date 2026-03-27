Лукашенко поручил открыть первое в КНДР посольство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил открыть на территории КНДР первое посольство страны, рассказал министр иностранных дел республики Максим Рыженков. Кроме того, глава государства поставил задачу ускорить работу над соглашением о безвизовых поездках граждан в Северную Корею, передает агентство БелТА.

Президентом поставлены вполне конкретные задачи. Открыть посольство наше здесь в ответ на посольство КНДР, которое уже долгое время существует в Республике Беларусь. Второе — ускорить работу над соглашением о безвизовых поездках граждан, — сказал Рыженков.

Рыженков отметил, что среди перспективных направлений сотрудничества — здравоохранение, образование и сельское хозяйство. По его словам, представителей КНДР так же, как и белорусскую сторону, волнует вопрос обеспечения продовольственной безопасности, и здесь Белоруссия может оказать содействие и поддержать. Кроме того, он подчеркнул, что в сфере здравоохранения северокорейских партнёров особенно интересуют белорусские наработки.

Ранее Лукашенко подарил председателю КНДР Ким Чен Ыну автомат. Белорусский лидер, вручая подарок, отметил, что это «на всякий случай».